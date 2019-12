Comunicato Stampa Ordine Tsrm Pstrp di Parma

Gentile Redazione, Le professioni sanitarie sono state artefici di una rivoluzione nel campo istituzionale del mondo socio sanitario in questo ultimo biennio. Con l'entrata in vigore della legge 3/2018 è nato il primo esperimento di Ordine multialbo, in rappresentanza di 19 Professioni sanitarie, con la Denominazione di "Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione". È necessario che la popolazione sia informata in merito a questi cambiamenti sui diritti che a seguito di tali dinamiche ciascun cittadino paziente ha acquistato. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per sensibilizzare la comunità parmigiana e parmense a riguardo. A tal proposito abbiamo inoltrato un comunicato stampa all'indirizzo parmatoday@citynews.it e provvediamo adesso ad inoltrare una copia alla vostra attenzione anche attraverso questo canale. Certi della vostra sensibilità e attenzione, porgo i più cordiali saluti. Il Presidente Dell'Ordine TSRM PSTRP della Provincia di Parma Bruno Lorefice