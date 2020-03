CON IL CORONAVIRUS IL TEATRO SI FA ON LINE. Nasce #restateacasa theatre

Quando si dice fare di necessità virtù! Nasce il primo teatro virtuale “home-made” letteralmente: FATTO IN CASA. Il nome non poteva che essere #restateacasa Un ossimoro fino a poco tempo fa ed invece, ora è tutto cambiato! Come? Trasformando il proprio salotto in un palcoscenico virtuale, e le giornate in cartelloni con tanto di programma e scelte per tutte le età. Un teatro rigorosamente senza spettatori o meglio, gli spettatori ci sono, ma sono tutti on line. Un modo nuovo per usare i social. La compagnia Inchiostro Storytelling di Rimini ha lanciato l’hastag #teatrodacasa Il programma della settimana è ricco di spettacoli si va dal • 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐎𝐍 𝐋𝐈𝐍𝐄! (ci si collega a cena per giocare a… CENA CON DELITTO) • LETTURA DI FAVOLE PER BAMBINI fino allo • SHOW GAME con tanto di premi per i vincitori I premi sono rigorosamente on line e si va da libri fino a buoni sconto. L’idea è venuta a due riminesi che da anni operano nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento. “Abbiamo fatto di necessità virtù e, per la prima volta visto i social come strumento di complicità. - Ha dichiarato Letizia Putrone. Nelle dirette sin qui fatte, abbiamo ricevuto moltissime connessioni anche dall’estero: Parigi, Londra ed altri Paesi europei. Ora stiamo studiando anche degli spettacoli notturni in modo che possano andar bene anche per i nostri connazionali oltremanica. Il programma è possibile trovarlo sulla loro pagina facebook: Inchiostro Storytelling