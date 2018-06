"Strada del Quartiere: metà piante stanno morendo perchè l'impianto idrico non funziona"

"Metà piante stanno morendo perché l'impianto idrico no funziona. Perché i responsabili non rimediato a questo inconveniente?". E 'questo il messaggio che ci è arrivato dal nostro lettore Guglielmo, che ha inviato anche un'immagine. La foto mostra lo stato attuale delle piante che si trova in Strada del Quartiere e che avrebbero bisogno di un pò d'acqua, soprattutto in questi giorni di caldo estivo.