Degrado urbano a Parma in Via Trieste, 57: "Via M.Altissimo. Lato ex deposito bici. Zona stazione.Nonostante ripetute richieste al Sindaco..."

Via M.Altissimo. Lato ex deposito bici. Zona stazione.Nonostante ripetute richieste al Sindaco, dirottate al servizio manutenzione delle luci del Comune, questo lato che comprende il parcheggio e il marciapiede, dove oltretutto è posizionato il parchimetro attivo h24, è totalmente buio. Si sperava che, nella fase di sostituzione con lampade led ,sui pali che illuminano la strada venissero montate due lampade che illuminassero anche parcheggio e marciapiede. Si sperava. E invece. Sul muretto spesso si siedono gruppetti che certo non invitano , soprattutto le donne, ad avvicinarsi al parchimetro. Anche se, con la presenza del Novohotel, qualcosina è cambiato, non mi pare un intervento che possa minare la stabilità del bilancio. Speriamo che un vs articolo cambi le cose.