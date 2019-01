DINOSAURI “VIVI”Parma 10 febbraio

A PARMA I DINOSAURI SONO TORNATI E SONO “VIVI”.Per info e prenotazioni ‪3669590150‬. E se i dinosauri tornassero tra noi? E se ricomparisse anche l’uomo di Neanderthal? A teatro questo è possibile: ma non nell’illusione che si crea sul palcoscenico, ma proprio in carne e ossa.Una storia esilarante ambientata in un museo dove i giganti preistorici prenderanno vita grazie all’enigma della “tavola del tempo” risolto dal paleontologo tedesco Alfred. C’è poi la direttrice del museo, uno scienziato un po’ pazzo, due ladri maldestri e l’uomo di Neanderthal, che danno vita a una serie di gag e trovate che rendono lo spettacolo gradevole sia per gli adulti sia per i bambini. I Dinosauri in scena sono cinque (un Tyrannosaurusrex, un Velociraptor e un Triceratopo 2 cuccioli di T.rex): cinque macchine straordinarie a grandezza naturale, costruite in gommapiuma e stoffa su uno scheletro d’acciaio, pesanti circa 40 chili e guidate all’interno da un operatore con telecamera, monitor e joystick per guidarne i movimenti. Un vero prodigio della tecnologia “animatronic” – ossia quella multi-disciplina che unisce anatomia, robotica, meccanica e teatro di figura per creare pupazzi con caratteristiche del tutto realistiche.I nostri dinosauri sono stati scelti dalle seguenti trasmissione televisive: TU SI QUE VALES - GRANDE FRATELLO VIP- ‪I SOLITI IGNOTI‬. Spettacolo comico adatto da 2 anni in poi. Per info o prenotazioni al ‪3669590150‬ orario ‪dal lunedì al venerdì 9.30/12.30 e 17.00.19.30‬