E' diventata definitivamente una discarica a cielo aperto.

Sempre viale R. e P. Barilla angolo stradello Morestori. Ormai è da più di un anno che segnaliamo il degrado in questo angolo della città, purtroppo oltre a non far nulla per risalire agli autori incivili, e primi responsabili, (Magari con una telecamera) non si procede neanche più alla raccolta (Da una quindicina di giorni che è così). Dopo il deposito di pentole, padelle e casalinghi vari, siamo arrivati ai piccoli elettrodomestici. A quando una lavastoviglie, un frigorifero o meglio un bel divano 3 posti? ParmaToday siete la nostra speranza, dateci voce! Grazie.