Fantasmagorica idea dell TEP

Vedete voi se questo è il sistema giusto per incentivare il trasporto pubblico. Se ne parlate Ve ne sarei grato !! Fabrizio Parenti Da: Fabrizio Inviato: venerdì 6 settembre 2019 14:10 A: prenotazioni-abbo@tep.pr.it Oggetto: R: Conferma di prenotazione TEP Con la presente volevo esprimere tutto il mi dissenso Sulla politica della TEP riguardo la campagna abbonamenti. Si perché rinnovavo sempre l’abbonamento di mia figlia (scolastico) tramite home banking Ho saputo dal vostro mirabolante call center (40 minuti di attesa) che non si può più fare il rinnovo per via telematica, ma solo tramite appuntamento…. Questo mi obbliga a prendere un permesso di lavoro, visto che i vostri orari di ufficio non corrispondono ai miei. Di solito un appuntamento lo prendo per una visita medica o per andare dal dentista non certo per rinnovare un abbonamento !!! Certo che se volete incentivare la mobilità alternativa questo non mi sembra un buon metodo !!!! Saluti (non cordiali ) Fabrizio Parenti Via Paradigna 10 43122 Parma ( Questa lettera sarà inviata a diverse testate giornalistiche ) Da: prenotazioni-abbo@tep.pr.it Inviato: venerdì 6 settembre 2019 14:05 A: parenti@tin.it Oggetto: Conferma di prenotazione TEP Grazie per aver prenotato l'appuntamento per l'acquisto del tuo abbonamento TEP. Ecco i dati della tua prenotazione: --------------------------- Nome: beatrice parenti; Email: parenti@tin.it; Orario riservato: 10/09/2019 | 12:05 - 12:15; Numero di prenotazione: SO1567770935; Nome del calendario: Cicletteria, Stazione FS Parma - Sportello 2; --------------------------- La preghiamo di verificarli e rispondere alla presente mail SOLO IN PRESENZA DI ERRORI. Nel caso in cui volesse cancellare la prenotazione: può farlo al seguente link: https://webapp.tep.pr.it/PrenoBixio2019/index.php?controller=pjFrontEnd&action=pjActionCancel&uuid=SO1567770935&hash=bdaa4ee8552d710468f67ad1620b23cbc566f948 può contattarci rispondendo a questa mail entro le 48 ore antecedenti la data e l'ora dell'appuntamento. Oppure può chiamare il seguente numero 0521 214441 Cordiali saluti TEP S.p.A.