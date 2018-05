Firmate la petizione per avere 100 poliziotti in borghese nel quartiere San Leonardo.

Qui trovate la pagina per firmare una petizione che richiede al sindaco e al questore di Parma di utilizzare almeno 100 uomini in borghese per porre fine allo spaccio nel quartiere di San Leonardo. https://www.change.org/p/sindaco-di-parma-federico-pizzarotti-poliziotti-in-borghese-per-arrestare-gli-spacciatori-del-quartiere-san-leonardo-a-parma?recruiter=709920944&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition Se raggiungiamo un numero consistente di firme, potremo farci valere con il sindaco e i questore per cercare di porre fine a questo scempio che ogni giorno si ripete nel nostro quartiere.