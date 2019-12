Illuminazione assente

Buonasera, sono a segnalare la mancanza totale di illuminazione nonché di adeguata segnalazione e/o protezione a margine della strada, in Via Budellungo, dalla rotatoria con Via Marconi fino all incrocio con Via Ximenes. La strada poi è in pessimo stato, manto stradale danneggiato aggravato anche dal passaggio di mezzi pesanti dal momento che non vi è controllo in merito. Non si vede nulla, non si vede il bordo della carreggiata, non si vede il limite di carreggiata e incrociando altri veicoli c'è il rischio di finire fuori strada. La strada in generale è in pessime condizioni e stretta. Qualche mese fa hanno effettuato rattoppi con bitume a freddo con il risultato che è saltato tutto. E' una situazione indecente che ho provveduto a segnalare più volte in altro canale ricevendo risposte vane e vaghe.