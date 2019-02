Le Rolling Rezdôre cercano casa

Ciao, siamo delle ragazze di Parma (sia città che Provincia) a cui piace il Rollerderby. Ci alleniamo per poter un giorno giocare con le altre squadre italiane ed europee. Fino a marzo, i nostri allenamenti si svolgono alla palestra del Corpus Domini a Parma, ma a Marzo dovremo trovare un nuovo luogo che ci possa ospitare: ci alleniamo una sera a settimana per un paio di ore. Ci potete aiutare? Potete indicarci degli spazi pattinabili che possano essere utilizzati per i nostri allenamenti? O potete indicarci a chi ci possiamo rivolgere? Grazie.