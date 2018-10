Montechiarugolo, bando "PAES E AZIENDE"

Il Comune di Montechiarugolo ha lanciato nel mese di ottobre 2018 il bando a sportello "PAES E AZIENDE", finalizzato alla riduzione dei consumi energetici nei settori terziario e industriale. Il bando si colloca nella serie di iniziative per la riduzione delle emissioni di CO2 del territorio comunale, secondo gli impegni presi con l'adesione al Patto dei Sindaci europeo. Infatti, dopo aver attivato uno Sportello Energia web per informare i cittadini su ambiente ed energia, il Comune ha organizzato lo scorso ottobre l'importante Convegno "Imprese di Energia" e attualmente ha dato avvio al progetto "PAES E AZIENDE". Il progetto è strutturato in 2 fasi: FASE 1 - Caratterizzazione dei consumi energetici del settore industriale e terziario (appena avviata con la manifestazione di interesse) FASE 2 - Tavoli di lavoro e approfondimento, che sarà organizzata in via preferenziale con le aziende che avranno partecipato alla FASE 1. Per la prima fase, quella appena avviata, è stato pubblicato un bando per selezionare 10 aziende partner, su cui sarà effettuata una sorta di "pre-diagnosi" energetica, cioè una caratterizzazione dei profili di consumo che riconsegnerà alle aziende informazioni utili per avviare un percorso di miglioramento energetico. L'intento è quello di aiutare le aziende che non hanno ancora preso in considerazione gli aspetti energetici della loro attività, facendo capire i benefici di una diagnosi approfondita le opportunità di risparmio ottenibili con interventi mirati. Tale attività avrà come ricaduta la promozione delle competenze dei professionisti del settore, che il progetto intende favorire tramite l'aumento di consapevolezza nelle aziende stesse. Il bando per la fase 1 rimarrà aperto dal 1 ottobre fino al 31 ottobre, alle ore 12.00. Per partecipare le aziende devono inviare la domanda di partecipazione e il documento d'identità del legale rappresentante. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Comune ai seguenti link: - Descrizione progetto PAES E AZIENDE http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=28977 - Manifestazione d'interesse per FASE 1 http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=28982 E' anche possibile richiedere chiarimenti contattando lo Sportello Energia (sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it, 340-7314175).