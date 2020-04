Nasce il Fantastadio il primo campionato italiano del tifo: Parma c'è!

Anche la nostra Città partecipa al Campionato Italiano del Tifo. “Non poteva nascere che in questo periodo di quarantena il primo FANTASTADIO D’ITALIA”. Il Campionato Italiano del Tifo assegna ogni anno lo scudetto del tifo (E scudetto). È una competizione tra tifosi basata sulle recensioni dove vincono lo scudetto: la squadra più amata e il tifoso più originale. Nel nostro Fantastadio, - dichiara l’ideatore Nosia Boronali, - le curve si riempiono di tifosi di tutti i colori, tutti assieme, attraverso i voti e gli striscioni, diventano recensioni. Tutti possono partecipare. Come? Basta scegliere la squadra da votare sul sito: campionatoitalianodellapasta.it/escudetto/ (A proposito l’iniziativa è sostenuta dal più famoso Campionato della Pasta ideato da alcuni food blogger, perché pasta e calcio, sono due delle più grandi passioni degli italiani). Se manca la propria squadra del cuore, si può inserire (non importa la serie purché militi nel calcio professionistico, inviando una mail a info@escudetto.it). Una volta scelta la squadra, basterà cliccare sulla bandiera, li si aprirà un form “Invia Commento” a quel punto, basterà scrivere il nome della squadra e commentare in modo originale partecipando così anche allo scudetto del tifoso. – Facebook (Campionato Italiano del Tifo). Tutti i commenti sono ovviamente moderati. Il nostro fine è quello di unirci al di la delle bandiere nella passione più bella: il calcio.