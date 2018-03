Patente nautica il corso a Parma

CORSO PATENTE NAUTICA al via dal 10 aprile 2018 Il prossimo corso avrà inizio il 10 aprile 2018 dalle ore 20 alle ore 22, due sere a settimana il martedì e giovedì. A vela e motore per essere Comandanti entro l'estate. Corsi Residenziali, serali, intensivi e studio online con aula virtuale! Dettagli, date e prezzi: http://www.parmavela.com/pdf/scuola-nautica-parma-vela-corso-patente-nautica-programma-corsi-patente-nautica-parma-vela.pdf Acquista adesso il corsi direttamente online in www.parmavela.com INFOTEL SMS/WP 3339009020 tel 0521207711 info@parmavela.com www.parmavela.com