Quello che si temeva in via Azzolini.

Dopo la pubblicazione (30.5.19) sull'ottima scelta del posizionamento dei raccoglitori degli indumenti usati, posti ben al centro di via Monsignor Augusto Azzolini, ecco quello che si temeva: buste abbandonate all'esterno dei cassonetti, rovistatori seriali che cercano e provano l'abbigliamento direttamente sul posto (vi risparmio le immagini). E' con questo spettacolo che la Parma capitale della cultura 2020 darà il benvenuto ai turisti che verranno a parcheggiare in detta via e nei più ampi (e gratuiti) parcheggi dell'attiguo Auditorium Paganini o di via Mantova. Complimenti ancora a coloro che hanno autorizzato questa sciagurata ubicazione!