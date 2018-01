R(i)esistere Mostra Pittorica di Monica De Francesco

Alla Libreria Mondadori Euro Torri, venerdì 5 gennaio alle ore 18, s’inaugura con la presentazione di Manuela Bartolotti, la mostra “R(i)esistere”di Monica De Francesco che sarà visibile al pubblico per tutto il mese di gennaio. Sono una ventina di tele di juta nelle quali tornano in vita e si pongono alla nostra attenzione le donne icone dell’arte, dalla Maya di Goya alla Giuditta di Klimt. Già nota per le sue opere dedicate alla maternità, alcune delle quali scelte per una prossima pubblicazione della collana CAC di Mondadori, l’autrice ora ha scelto di evocare sobriamente la femminilità. Tutto è semplice, essenziale per rimarcare la forza vitale di queste figure senza volto, identificabili solo grazie alla loro fama imperitura. Ci si accorge così che la bellezza, l’espressività, l’intensità, l’anima di queste figure trascende i tratti somatici e persino lo sguardo - da sempre ritenuto specchio dell’interiorità - per riaffiorare alla memoria portandosi dietro gli universi pittorici dei grandi artisti e la grazia delle loro muse. Sono donne come fiori che sbocciano variopinti e leggeri sulla superficie scabra della tela. Non hanno visi ma il profumo che emanano è comunque diverso, diverso il loro lieve esporsi, posarsi sul palcoscenico della vita. Ancora. Fugaci e insieme eterne, come tutto ciò che è toccato, creato dall’arte. E sempre attraverso l’arte di una donna come loro r(i)esistono al tempo. Nel tempo. M.B.