Nel quartiere dove vivo (zona Arco San Lazzaro) è vergogno vedere cosa la gente lascia intorno alle campane della raccolta del vetro. Non solo si trovano sacchetti di ogni tipo ammassati ma pezzi di vetro ovunque e sporco e unto tutto intorno. Il degrado è ai limiti della decenza. La situazione è così da tempo e nessuno viene a pulire o a portare via i sacchetti. Ma come è possibile ?