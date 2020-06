Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Faccio questa segnalazione in quanto nei pressi della banca Bper di via Trento c'è una sporcizia inaccettabile ( bottiglie rotte lattine vetri) sarebbe ora che qualche autorità se ne faccia carico e prenda in mano la situazione ormai invivibile.