Stage di Qigong il 16/17 giugno 2018 con il Maestro Zhixing Wang all'Agriturismo la Volta a Salsomaggiore

Durante questi due giorni avremo modo di praticare il Qigong per il nostro benessere psicofisico quotidiano. Il Qigong è il veicolo naturale di trasformazione che aiuta il corpo a ritornare al suo stato normale. Grazie al Qigong possiamo entrare in uno stato di rilassamento del corpo e della mente che permette al sistema di scaricare il carico pesante e riprendere le sue funzioni naturali. I diversi elementi essenziali ed energetici riprendono il loro posto. In altre parole il corpo recupera il proprio equilibrio e la sua armonia. Il Qigong ci aiuta a stabilire ordine nel corpo e a ricaricare le batterie. Può prevenire le malattie. Può influenzarci positivamente a livello psicologico, mentale, emozionale e fisico. Non importa se abbiamo problemi o no, in ogni caso ne ricaveremo benefici. Zhixing Wang fu iniziato più di 40 anni fa alla pratica del Qigong in Cina. Da più di 30 anni vive e insegna nel Regno Unito. Questo stage rapprensenta un'occasione importante per incontrare un grande maestro della tradizione. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Chantal Quattromini 3203343401. Oppure via mail chantalquattromini@gmail.com.