Taxi rifiutano il trasporto dei cani di taglia media e grande

Ore 5:10 contatto telefonicamente la radio Taxi Parma per chiedere se era possibile un taxi per trasportare una persona e un cane di taglia media(bulldog inglese)senza successo .Allora provo a ricontattarli per altre 6 volte ma senza alcuna risposta, cerco di chiedere spiegazioni alla signora presente al centralino e mi informa che è impossibile trovare un taxi che fa salire cani di media/grande taglia. La informo che sono disposta anche a tenermelo in braccio e a pagare il lavaggio della macchina se il problema fosse quello,ma ho urgenza di raggiungere una clinica veterinaria che il cane sta molto male ,non ho la macchina e nessuno che mi può accompagnare....Purtroppo nulla...tutti i tentativi sono falliti. Ma com’è possibile che una città come Parma ha ancora molti pregiudizi per il trasporto dei cani in taxi??? Spero che questa segnalazione faccia riflettere questi “cari signori tassisti”. Devo solo ringraziare l’associazione RESCUE DOGS se il mio cane ha potuto raggiungere la clinica ed è ancora vivo.