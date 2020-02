Vigilanza privata e servizi fiduciari, incontro al ministero

A seguito delle lettere di sollecito inviate dai segretari generali Filcams, Fisascat e Uiltucs, in cui veniva richiesta la convocazione di un tavolo di confronto avente ad oggetto la vertenza per il mancato rinnovo del Ccnl della Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, e quando ormai sembrava che il muro tra Istituzioni e le OO.SS. di categoria diventasse invalicabile, è pervenuta la convocazione del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, tale convocazione è fissata per il giorno 11 febbraio a Roma presso la sede del Ministero. Sarà la volta buona per affrontare i problemi di un mercato pieno di nodi e ostacoli e per superare lo stallo di un rinnovo del CCNL della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari fermo da oltre 48 mesi ? Ai posteri l’ardua sentenza.