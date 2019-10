Inter-Parma LE ULTIME | Karamoh si scalda, Hernani insidia Nino

Dal nostro inviato

MILANO - “Una cosa è certa: giocheremo con tre giocatori davanti”. Il messaggio che lancia il Parma alla vigilia – mediante il suo allenatore – è di quelli chiari: non rinunceremo a combattere. Malgrado i problemi di organico con cui Roberto D’Aversa è abituato a convivere ormai da quando allena i crociati, in battaglia il tecnico ci va con l’elmetto, a maggior ragione adesso che bisogna stringere i denti e che si vuole continuare a stupire. Contro l’Inter ne mancheranno cinque: a Laurini e Bruno Alves, si sono aggiunti in settimana Cornelius e Grassi (out praticamente da sempre), oltre a Camara ‘che ha avuto un problema questa notte ed è dovuto andare in pronto soccorso’. A poco meno di ventiquattro ore dal fischio di inizio, la formazione è praticamente fatta: con qualche dubbio in mezzo al campo e davanti, malgrado l’emergenza.

DIRETTA

In mediana, i tre uomini deputati a combattere sono Kucka, Scozzarella e uno tra Barillà ed Hernani. Il dubbio riguarda il brasiliano che fino a domenica scorsa le aveva praticamente giocate tutte da titolare e Nino.

Davanti invece, le assenze pesantissime di Inglese (‘nella sfortuna – ha detto D’Aversa in conferenza stampa – abbiamo avuto la fortuna: vista la dinamica temevamo dovessimo fare a meno di lui per più tempo’) e di Cornelius (al quale – sempre prendendo in esame le parole del mister – è stato riscontrato un altro problema che si portava dalla Nazionale) con Gervinho candidato a ricoprire il ruolo di punta centrale e Kulusevski, ci sarà uno tra Karamoh – spinto da D’Aversa in conferenza – e Sprocati.

La disposizione tattica potrebbe anche cambiare nei tre davanti. Servirà uno che si prenda cura di , e quell’uno in fase di non possesso potrebbe essere Kulusevski ‘che in Primavera ha fatto a lungo il trequartista – ha detto D’Aversa in conferenza –‘. Chiaramente lo svedese può garantire in quella posizione visione di gioco e profondità e questo potrebbe causare qualche problema all’Inter. Qualcosa cambierà anche se dovesse giocare Sprocati come esterno e non Karamoh, abituato più ad andare in profondità che a coprire: in quel caso ci sarebbero due giocatori, l’altro sarebbe Kulusevski, stretti ai fianchi di Gervinho. Per fare densità centrale. In difesa promosso Dermaku titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All: Conte

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. All: D’Aversa.