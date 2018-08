Parma, ecco Inglese LA FOTO

Al termine di una trattativa lunghissima che ha rischiato di sfumare più volte a causa della concorrenza spietata delle pretendenti, Daniele Faggiano è riuscito a chiudere l’operazione che garantisce a D’Aversa qualità, quantità e sostanza. Perché Roberto Inglese sta per diventare un giocatore del Parma. Nel pomeriggio ha sostenuto parte delle visite mediche che saranno completate martedì mattina, giorno in cui il giocatore conoscerà il resto della squadra per l’allenamento che apre la settimana del debutto. Inglese arriva dal Napoli in prestito.