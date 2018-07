Parma, ecco le possibili avversarie di Coppa Italia

Si è tenuto questo pomeriggio, presso la sede della Lega Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 a Milano avrà luogo il sorteggio del tabellone di Coppa Italia 2018-19. Il Parma, sorteggiato come testa di serie n°12, entrerà in scena nel terzo turno eliminatorio. L’avversaria sarà una tra Pisa, Triestina e Cremonese: le prime due si sfideranno nel primo turno eliminatorio dal quale uscirà l’avversaria della Cremonese in una sfida che deciderà quale sarà la squadra che i crociati affronteranno nel primo impegno ufficiale della stagione, in programma il 12 agosto 2018.p