Parma, filtra ottimismo per Quagliarella, ma lui ‘smentisce’

Il Parma continua la ricerca del suo attaccante. Il sogno Balotelli pare sia sfumato definitivamente e Fabio Quagliarella è nei pensieri di Daniele Faggiano da qualche settimana. Ripetuti gli incontri con Carlo Osti, ds doriano che il dirigente crociato ha incontrato anche venerdì a Milano per cercare di sbloccare la trattativa che porterebbe il giocatore a vestire la maglia del Parma. Quagliarella è in vacanza negli Stati Uniti, aspetta di sapere l’esito delle trattative per la rescissione del contratto che lo lega alla Samp fino al 2019. notizia che lui stesso, attraverso il profilo Instagram, si è affrettato a smentire etichettandola come un fake news. Specirica anche che non ha mai scelto Parma con l’indizio social che frena l’entusiasmo. Non sarà semplice accontentare le richieste del giocatore che chiede minimo un biennale a cifre ipegnative: da un milione di euro a salire. Dal Parma filtra un cauto ottimismo ma la strada è ancora lunga. All’inizio della prossima settimana potrebbe sbloccarmi in un senso o nell’altro.

