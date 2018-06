“Vendiamo la Reggiana” parola di Mike Piazza

“Dopo i recenti avvenimenti, dopo averci pensato molto e fatto molte considerazioni, Alicia e io abbiamo deciso di mettere la Reggiana in vendita, totalmente o in parte. (...) Troppo impegno per una sola famiglia”. Chi scrive è Mike Piazza, presidente della Reggiana negli Stati Uniti per lavoro. Affida alla Gazzetta di Reggio l’amarezza per un annata travagliata che aveva visto comunque, nella seconda parte di stagione, la sua squadra trovare continuità prima di sbattere contro il Siena e contro un rigore dubbio al 90’ assegnato ai toscani, costato l’eliminazione dai play off e dalla corsa a Pescara, ultima tappa di un avvincente torneo di che anche quest’anno ha regalato una sorpresa: il Cosenza di Braglia in finale se la vedrà proprio con il Siena che ha superato in semifinale il Catania ai rigori. Dietro la scelta di Piazza ci sarebbero i malumori dovuti all’esito sportivo di una stagione sfortunata ma non è escluso che gli impegni economici abbiano cominciato a essere un peso anche per l’ex stella del baseball.