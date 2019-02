Ahi Parma, Bastoni si ferma: Stulac e Scozza a parte

Il difensore va avanti con un ciclo terapico per un infiammazione al ginocchio destro. Per Stulac terapie in seguito a una distorsione alla caviglia

Basteranno i nuovi arrivi di Schiappacasse e Brazao a riportare un pizzico di buonumore a Collecchio? Ce n’è parecchio bisogno dato che non si vince da quattro partite, in casa addirittura da tre mesi (25 novembre) e la zona rossa si è sensibilmente avvicinata. Per lo meno qualche concorrente diretta si è rifatta sotto riducendo le distanze che, dalla terzultima, restano rassicuranti per ora. A patto che si inverta la tendenza, che per ora vede un trend negativo e preoccupante. Così come preoccupante si fa la situazione legata agli infortunati. Bastoni è l’ultimo di una lista arricchita da Stulac, Dimarco, Scozzarella e Sierralta. Il difensore ex Atalanta ha mollato per un infiammazione al ginocchio destro: niente di preoccupante, se si pensa al fatto che ci sono davanti ancora quattro giorni per tenere monitorata una situazione che infastidisce. Gagliolo, nel caso, sarebbe pronto per ritornare al centro, posizione che non ricopre dallo 0-0 casalingo contro il Frosinone. Niente di preoccupante, solo precauzione anche per Stulac, che si è allenato a parte per una distorsione alla caviglia. Nel secondo tempo di Cagliari, dove lo sloveno è risultato essere uno dei peggiori in campo, il ruolo di play davanti alla difesa lo ha fatto Kucka, a fortune alterne dato che sta raggiungendo la migliore condizione fisica. Rigoni è rientrato in gruppo ma ha bisogno di tempo per farsi trovare pronto appieno. Considerato che Scozzarella lavora ancora a parte, difficile ipotizzare un suo reintegro sabato.