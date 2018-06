Alicia preoccupa la Regia: "Non ci iscriviamo, ricominciamo dalla D"

Se la situazione che riguarda Parma non è il massimo della tranquillità, quella che sta vivendo la Reggiana è anche peggiore. Secondo il Resto del Carlino, la moglie di Mike Piazza, Alicia avrebbe convocato i tifosi nella sua abitazione dicendo loro: "Ripartiamo dalla Serie D, così giochiamo al Mirabello".

Il termine per l'iscrizione al campionato scade sabato 30 giugno, e Piazza ritornerà in queste ore dagli Stati Uniti per incontrare imprenditori locali e tentare di salvare la vita a una società centenaria l'anno prossimo.

“Sfortunatamente la Reggiana è stata oggetto di attacchi sin dall’arrivo di Mike. Il progetto era ambizioso. Un progetto dove Mike ed io abbiamo messo cuore, tempo e finanze. Ma a parte le battaglie legali, gli atti di bullismo subiti sulla questione stadio, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la “sospetta” sconfitta di Siena. Siamo persone generose, non pazzi. Vi posso assicurare che non c’è persona più rammaricata e triste per la catena di eventi che si è verificata. A volte addirittura abusivi. Non possiamo permettere che questo trattamento continui. Mike ed io siamo orgogliosi del lavoro fatto. Ma come dice Mike: “a tutto c’è un limite”. Questo progetto richiede la presenza di più partner. Non una sola famiglia. Mike ed io vogliamo mandare il nostro amore a tutti i tifosi in questo difficile momento”. La nota ufficiale diffusa da Alicia.