Amichevole europea per D'Aversa: Parma, c'è il Trab

E’ stato definito il programma delle amichevoli del Parma Calcio 1913 in vista del prossimo campionato di Serie A. Ecco, nel dettaglio, il programma completo.

I crociati svolgeranno la prima parte del ritiro pre-stagionale a Prato allo Stelvio dall’8 al 21 luglio, dove disputeranno tre gare amichevoli. Poi il 24 luglio i Crociati partiranno alla volta di Bad Hall (Austria), per la seconda parte del ritiro che durerà fino al 2 agosto quando il Parma andrà in Inghilterra per il test in programma contro il Burnley. La squadra tornerà poi a Collecchio per proseguire la preparazione.

Ecco la lista ufficiale delle amichevoli in programma:

Parma-Prato Allo Stelvio, sabato 13 luglio 2019, ore 17.30 – Prato allo Stelvio

Parma-Rappresentativa Val Venosta, mercoledì 17 luglio 2019, ore 17.30 – Prato allo Stelvio

Parma-Maia Alta, domenica 21 luglio 2019, ore 17.00 – Prato allo Stelvio

Parma-Trabzonspor, sabato 27 luglio 2019, ore 18.00 – Hofmaninger Stadion (Bad Wimsbach-Neydharting, Oberosterreich, Austria)

Martedì 30 luglio 2019, orario e luogo da definire.

Burnley-Parma, sabato 3 agosto 2019, ore 15.00, Burnley.

