Applausi per Giulia Ghiretti: un record mondiale e due titoli negli Assoluti in Vasca Corta

Impresa di Giulia Ghiretti agli ultimi Campionati Italiani Assoluti in Vasca Corta di nuoto Paralimpico: a Portici (NA), l’atleta tesserata per la società Ego Nuoto e per le Fiamme Oro in tre gare ha conquistato due ori e un argento, e ha registrato un record mondiale e due record personali.

Il primo tricolore è giunto già nella mattinata di sabato, quando ha fatto il vuoto nei 50 farfalla S5, chiuso a 51"10, migliorando il suo stesso record del mondo.

A seguire, nei 100 dorso S5, ha conquistato la seconda piazza con il tempo di 1' 46" 57, ed infine, sempre nello stesso giorno, ha chiuso con un altro titolo italiano nei 50 rana SB4, con il tempo di 54"39. Un bottino pieno ed importante anche considerato il poco tempo intercorso dalla ripresa degli allenamenti dopo le fatiche del Mondiale.

“Non me lo aspettavo, non pensavo di avere nelle braccia questi tempi perché abbiamo da poco iniziato la preparazione in vista degli Europei e delle Paralimpiadi del prossimo anno – ha dichiarato a fine competizione. Quando ho visto il tempo dei 50 farfalla è stata una grande soddisfazione. Quando riesco a superare i miei limiti battendo i tempi è una scarica di adrenalina pazzesca; questi sono i momenti che ti convincono ad andare avanti un obiettivo dopo l'altro. La fatica è tanta tra allenamenti, studio e la vita fuori dall'acqua, ma quando ottengo questi risultati, viene ripagata con gli interessi”.

Gli Assoluti in vasca corta si sono svolti nella Piscina Comunale “Centro Sportivo Portici” e sono stati organizzati dalla Delegazione Regionale FINP Campania. L’evento, riconosciuto dal World Para Swimming, ha visto la partecipazione di 122 atleti (47 donne - 75 uomini) iscritti alla due giorni di Portici, 39 invece le società presenti, ben 19 gli azzurri Campioni del Mondo a Londra.