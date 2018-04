Ascoli-Parma 0-0 | Baraye dal 1’, Siligardi ok

Dal nostro inviato

ASCOLI - Da una parte Serse Cosmi che ironizza sulle assenze del Parma ('sembra una presa in giro per la rosa che hanno'), dall'altra D'Aversa che respira aria di alta classifica senza scomporsi più di tanto e con la certezza che sarà sicuramente una partita difficile e ostica contro un avversario che deve salvarsi a tutti i costi. E che sta facendo bene nell'ultimo periodo. Con la lista degli indisponibili che si allunga di settimna in settimana e con le partite che pesano e diventano sempre meno, il tecnico crociato sembra aver recuperato Siligardi (in ballottaggio con Insigne), ha rimesso in piedi Vacca (che dovrebbe partire dalla panchina dopo aver stretto i denti contro il Cittadella), recuperando anche Dezi e Di Gaudio, uscito con i crampi venerdì sera. Qualche novità in formazione ci sarà, a cominciare dalla difesa. Capitan Lucarelli potrebbe beneficiare di un turno di riposo, lasciando il posto a uno tra Gagliolo (che scalerebbe al centro della difesa con Anastasio pronto a giocare sulla sinistra) e Sierralta, che non gioca dalla partita con lo Spezia. A centrocampo dovrebbe tornare Dezi e davanti Siligardi al posto di Insigne. I dubbi saranno sciolti solamente a un'ora dalla gara, quando D'Aversa avrà il quadro completo della situazione chiaro.

Cosmi sa invece che i tre punti deve prenderseli per forza e ci prova con Loris Varela e Monachello davanti. In palio un bel pezzo di campionato per entrambe.

PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (3-5-2): Lanni; Padella, Mengoni, Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli, D'Urso, Mignanelli; Ganz, Monachello All: Cosmi

PARMA (4-3-3): Frattali; Mazzocchi, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Munari, Barillà; Siligardi, Calaiò, Baraye. All: D'Aversa