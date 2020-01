Atalanta-Parma LE ULTIME | Kucka in attacco, è il giorno di Kulusevski

Dal nostro inviato

BERGAMO - ‘L’Atalanta è l’avversario peggiore che potessimo incontrare alla ripresa’. Roberto D’Aversa l’ha letta così alla vigilia e non ha torto visto che la Dea ha abbattuto la sterile resistenza del Milan, preso a pallonate dai nerazzurri che nel 2019 hanno segnato 120 gol. A leggere i numeri la sfida è più che proibitiva ma il mantra banale e quanto mai vero secondo cui ‘nulla è impossibile’ D’Aversa è riuscito a trasmetterlo anche in passato (vedi Napoli) e lo ha ribadito in questa settimana di lavoro che ha portato due buone notizie: Inglese e Cornelius sono partiti con la squadra e anche se non saranno al 100% rappresentano un motivo per abbozzare un sorriso. Questo è quello che passa il convento, ma non servirà sicuramente solo questo per uscire indenne dall’inferno di Bergamo.

Gomez e compagni proveranno a lanciare la volata alla Champions contro una squadra priva dei suoi assi: Gervinho è rimasto a casa, Karamoh a casa c’è da mesi e di attaccanti il Parma non ne ha. Senza un punto di riferimento fisso la davanti, contro l’Atalanta fai fatica a tenere su il pallone e a reggere all’urto fisico dei giocatori di Gasperini, che sanno abbinare qualità e quantità in ogni zona del campo. Servirà veramente tantissima attenzione per limitare il loro giro palla e i loro raid improvvisi che partono dalla trequarti in su.

Senza Gagliolo, che appesantisce la lista delle assenze, toccherà presumibilmente a Pezzella fare il terzino sinistro nel 4-3-3 di D’Aversa che si servirà di Alberto Grassi sin dall’inizio. Il giocatore conosce bene il mondo nerazzurro, è cresciuto a Zingonia, miniera di talenti che ha sfornato pure lui. Kucka gli sarà poco distante, visto che bisogna battagliare davanti. Kulusevski, l’uomo della settimana, è chiamato a cantare e portare la croce, a casa sua, davanti alla sua gente che saluterà con la forza dei 4 gol e dei 7 assist, quasi a smentire Gasp che a Dejan ha detto no.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All: Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati. All: D’Aversa