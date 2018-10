Atalanta-Parma LE ULTIME Siligardi-Di Gaudio, sfida per una maglia

Dal nostro inviato

BERGAMO - In una corsa a tappe capita spesso di inciampare. Sarebbe fondamentale rialzarsi in fretta e rimettersi in pista per arrivare il prima possibile al traguardo. La missione del Parma di D’Aversa è un po’ questa: nella lotta alla sopravvivenza, cercare di affermarsi e di non ripetere gli errori che fanno parte di un percorso di crescita imponente come quello fatto dal club che negli ultimi anni si è distinto positivamente per aver bruciato le tappe di questa corsa che propone continuamente sfide nuove. Il traguardo è la salvezza e prima si taglia il nastro, prima si tira un sospirone di sollievo lungo da Parma a Bergamo, teatro di un sabato di calcio che vede i crociati 1468 giorni dopo tornare all’Atleti Azzurri d’Italia per sfidare l’Atalanta. Senza Inglese, Ceravolo al suo posto con Gervinho, le difficoltà rispetto alla partita contro la Lazio sono più o meno le stesse: affrontare una squadra fisica e tecnica che gioca tra le linee utilizzando senza palla un pressing asfissiante che condiziona le giocate degli avversari. Dovranno essere bravi Stulac e compagni in mezzo al campo a chiudere gli spazi e ripartire con i tempi giusti lanciando ora Gervinho ora Siligardi, favorito al posto di Di Gaudio per una maglia da titolare. In difesa le condizioni di Gobbi sono da tenere monitorate: ha un fastidio che si porta dietro da un po’, potrebbe giocare l’ex Bastoni a sinistra, come annunciato da Roberto D’Aversa in conferenza stampa.

LA DIRETTA

Gasperini ha ritrovato la forza di Ilicic, un gigante contro il Chievo, a segno con una tripletta che ha allontanato il periodaccio vissuto dallo sloveno a causa di un’infezione batterica ai linfonodi del collo, la qualità di Papu e il gioco sfoggiato nelle prime uscite. Sfida difficile per i crociati, ma occasione unica: novanta minuti per rialzarsi e continuare la corsa verso il traguardo chiamato salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez. All: Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Gervinho. All: D’Aversa

Gallery