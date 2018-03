Avellino-Parma LE ULTIME | Lucarelli verso la panchina

Dal nostro inviato

AVELLINO - Con l'intenzione di fare bottino pieno più che fornire una prova convincente sotto l'aspetto del gioco (e in questo momento della stagione va anche bene così), Roberto D'Aversa cerca al Partenio una sorta di impresa, dato che l'Avellino non perde in casa dal 25 novembre e che in casa ha subito pochissimo il gioco degli altri. Vincere in campania potrebbe davvero essere una sorpresa gradita a tutti e darebbe una notevole iniezione di fiducia a una squadra che in trasferta è tornata a balbettare dopo lo stop inatteso di Chiavari. Con il rientro di Iacoponi, Munari e Insigne, i dubbi di D'Aversa sono in tutti e tre i reparti. Gli impegni ravvicinati impongono a D'Aversa un bel turnover: Lucarelli dovrebbe in quest'ottica rifiatare, Gianni dovrebbe riprendere il suo posto in mezzo al campo e Insigne sedersi in panchina con gli altri per lasciare spazio a Siligardi che cerca conferme. Davanti giocherà solamente uno tra Ceravolo e Calaiò, con il secondo favorito sul primo. Sarebbe un giusto premio per l'Arciere che si è confermato imprescindibile per il gioco di D'Aversa.

Il silenzio stampa di Novellino, in rotta con l'ambiente, acuisce le tensioni del prepartita. La società di Taccone, proprietario che continua la trattativa con Italpol impegnata con la due diligence, cerca punti per la salvezza e a sua volta l'impresa di battere una squadra che in quattro partite ha fatto nove punti.

PROBABILI FORMAZIONI

AVELLINO (4-4-2): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Kresic, Rizzato; Molina, Moretti, Di Tacchio, Cabezas; Castaldo, Asencio. All: Novellino

PARMA (4-3-3): Frattali; Mazzocchi, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Munari, Barillà; Siligardi, Calaiò, Baraye. All: D'Aversa