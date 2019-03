Azzurri cuore d'oro: l'Italia in visita all'Ospedale dei bambini

Grande sorpresa questa mattina all’Ospedale dei bambini: la nazionale di calcio ha fatto visita ai giovani tifosi ricoverati che hanno accolto l’evento con grande entusiasmo. La squadra è arrivata in delegazione guidata dal Presidente della Figc Gabriele Gravina e dal commissario tecnico Roberto Mancini, con una folta rappresentanza di staff e giocatori. A tutti i giovani ricoverati è arrivato un dono siglato nazionale italiana: a consegnarlo gli ammiratissimi calciatori in persona che, dopo la foto di gruppo, hanno voluto dedicare un saluto a ogni ragazzo, un modo per trasferire alle corsie dei reparti l’entusiasmo del gioco in campo.

Una foto nella hall ha immortalato il momento con il direttore generale Massimo Fabi e il direttore del dipartimento Materno-infantile Gian Luigi de’ Angelis, oltre ad alcuni professionisti; la visita è poi proseguita in forma privata all’interno dei reparti. Da oggi all’Ospedale di bambini Pietro Barilla resta un pallone da gioco del tutto speciale: una testimonianza dell’evento disponibile in visione per tutti i tifosi del Maggiore che potranno trovarvi gli autografi di tutti gli atleti.

