Bosi: "Sentenza difficile da accettare, un abbraccio a Calaio'"

Il Vicesindaco, con delega allo Sport, Marco Bosi commenta così la sentenza e la promozione del Parma.

"E’ una sentenza difficile da accettare. Chi si occupa di sport non può non riconoscere che la promozione del Parma sia stata pienamente meritata sul campo, senza alcuna ombra di dubbio. Un’impresa sportiva senza precedenti che non verrà di certo sminuita da questo episodio. Ora ci sarà tempo per il ricorso, ma anche se fossero confermati i 5 punti il Parma e i suoi tifosi hanno dato dimostrazione di sapersi superare proprio nei momenti di difficoltà. Questa serie A è nostra e la difenderemo con le unghie e con i denti dentro e fuori dal campo. Un abbraccio a Calaiò che ha contribuito in maniera decisiva a questo trionfo sportivo, quello che ha fatto per il Parma per me resta di grande valore".