Brescia-Parma 2-1 LE PAGELLE | Ceravolo e Da Cruz ok

Dal nostro inviato

BRESCIA - Ecco le pagelle di Brescia-Parma 2-1.

Frattali 6,5 - Incolpevole sui gol, sventa almeno un paio di occasioni delle rondinelle pericolose con Torregrossa prima del gol e con Okwonkwo sul 2-1.

Gazzola 5 - Bloccato da Curcio ed Embalo che si fa notare molto meno in fase offensiva, il terzino non riesce a dare intensità alla manovra né continuità a quanto di buono mostrato all'esordio. I pericoli maggiori provengono dal suo lato.

Iacoponi 6 - Non aveva clienti facili da amministrare. L'Airone prima e Torregrossa poi non sono sicuramente facili da gestire, ma lui se la cava come sa e come può. Lamenta qualche trattenuta in area, l'arbitro non vede neanche la gomitata sul volto.

Lucarelli 5 - Sull'azione del gol è da rivedere. Lascia troppo spazio a Torregrossa che forsa si libera con un fallo ma lui è già in caduta. Già prima lo aveva sofferto, ma se l'era cavata con mestiere e grinta. Gioca la sua gara con determinazione, ma sul secondo gol la difesa resta troppo schiacciata e si perde Torregrossa lasciandogli il tempo di controllare e calciare.

Gagliolo 5 - Non dà il giusto apporto alla fase offensiva, soffre su quella difensiva. Accorcia tardi su Torregrossa e si perde nel marasma generale di una squadra che non va.

(78' Scozzarella) ng.

Munari 6 - Gianni catalizza palloni a non finire nel primo tempo. Ne regala uno d'oro a Da Cruz che però non sfrutta colpevolmente. Sarebbe potuta essere un'altra partita, ma non è stato così. Gianni non molla però e porta a casa la pagnotta, a differenza di tanti suoi colleghi.

Vacca 5,5 - Grinta e corsa, molta cattiveria. Funziona lo scudo, regge fino a un certo punto. Può fare di più anche nella gestione.

(55′ Ceravolo) 6,5 - Gol a parte, Ceravolo fa bene anche nei movimenti. Da attaccante vero. Peccato che la sua bella giornata non coincida con quella della squadra..

Scavone 5,5 - Anche Scavo rende poco. Il Parma gira lento, lui non si muove veloce tra le linee né senza palla. Sbaglia anche in fase di assistenza.

Insigne 5 - Viene dietro a prendersi il pallone ma senza riuscire a dare strappi di qualità. Sempre fuori dalla manovra.

(72′ Baraye) ng

Da Cruz 6 - Gioca da prima punta ma non incide anche se i movimenti sono buoni. Si divora subito il gol dell'1-0 poi serve l'assist a Ceravolo ma quell'errore pesa. Meglio con un attaccante vicino, ma il ragazzo c'è.

Di Gaudio 5 - Vedi Insigne. Tocca qualche pallone in più ma lo gestisce male lo stesso. E riesce a sbagliare sempre la scelta. Questo è quello che preoccupa.

D’Aversa 5,5 - Passo indietro rispetto alla partita con il Novara. Squadra che gira palla in modo lento, crea poco e becca gol in modo pessimo. Non è da D'Aversa. Prova a riprendere la partita ma non riesce nell'impresa.