Cagliari-Parma 2-2 | Cornelius evita la sconfitta

Dal nostro inviato

CAGLIARI - Cornelius evita il peggio al 94' e il Parma porta a casa un punto d'oro, rimediato tra mille difficoltà, dettate da una serie impressionante di infortuni. Mancava mezza squadra, un elenco che contava già Sepe, Scozzarella, Kulusevski, Karamoh e Inglese, ai quali sono aggiunti in extremis Gervinho investito dal caso mercato e Grassi fermato da un problema intestinare ma partito lo stesso con la squadra. E venerdì, uno dei pià convulsi della storia recente del Parma, si è fermato anche Cornelius che prima della fine della rifinitura ha gettato la spugna. Ma a Cagliari ha fatto in tempo a metterci la testa, segnando il gol del pari alla fine di un secondo tempo arrembante, giocato con grande intensità. Nella prima frazione il Cagliari, più propositivo, è andato in vantaggio con Joao Pedro al 19', ha sbagliato un rigore e ha colpito due legni, mentre il Parma ha trovato il pari con Kucka (42') ha colpito un palo (sempre con lo slovacco) e ha sbagliato clamorosamente il vantaggio con Cornelius, che alla fine dei conti è stato decisivo anche in Sardegna e ha evitato la sconfitta che sarebbe stata immeritata per i ragazzi di D'Aversa.

IL TABELLINO

MARCATORI: 19′ Joao Pedro (C), 42′ Kucka (P), 54′ Simeone (C), 94′ Cornelius (P)

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (73′ Oliva), Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (83′ Paloschi). All. Maran.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Brugman (80′ Sprocati); Siligardi (57′ Caprari), Cornelius, Kurtic. All. D’Aversa.

Arbitro: Irrati.

Ammoniti: Darmian, Gagliolo, Cigarini, Nandez, Nainggolan.