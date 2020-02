Cagliari-Parma LE ULTIME | Siligardi dal 1’

Il mercato è alle spalle, adesso c'è solo il campo per il Parma. Nella testa di Roberto D'Aversa prende forma la probabile formazione da opporre al Cagliari. Con un Caprari in più, ultimo tassello aggiunto a una squadra che si trova ancora a fare i conti con gli infortuni che hanno dimezzato la rosa e aggravato il bilancio delle assenze. A Inglese e Karamoh, si aggiungono Sepe, Scozzarella e Grassi (poi convoncato in extremis), Cornelius (uscito anzitempo dalla rifinitura per un problema). "Undici da far giocare li troveremo - ha detto D'Aversa in conferenza stampa -. Ci aspetta una partita importante contro una squadra forte. Il Cagliari è in netta ripresa, non inganni il mese che ha fatto. L'ultimo periodo non cancella le cose straordinarie di Maran, un grandissimo allenatore, a tratti sottovalutato".

A proposito del Cagliari: i sardi e il Parma sono un po’ le sorprese di un campionato che vede piano piano il ritorno delle grandi. Il Milan è rigenerato dalla cura Ibra, il Napoli ha battuto la Juventus e da domenica notte prova a darsi una spinta netta che serve per mettersi alle spalle una prima parte da dimenticare. La Fiorentina sta ritrovando compattezza mentre il Parma si specchia nella bellezza dei suoi numeri. Tre punti in più rispetto allo scorso anno (31), sei posizioni scalate (sesto in classifica in mezzo a Cagliari e Milan, squadre con cui condivide la posizione) 29 gol fatti (17 dei quali fuori casa), 27 reti subite (sesta miglior difesa del campionato).

Un balzo in avanti certificato anche dal rendimento dei singoli, che sotto la guida di D’Aversa sono arrivati a toccare punti altissimi. In Sardegna non ci sarà però uno degli artefici di questa grande annata. Scozzarella ha evidenziato un problema muscolare al retto femorale destro e sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici. C’è dunque da inventare un reparto, che beneficia del ritorno di Barillà e della duttilità di Kurtic, chiamato probabilmente a sostituire Kulusevski infortunato. Hernani e potrebbe tornare a fare il play in mezzo al campo o tornare a giocare a due con Nino o Brugman, favorito, al fianco. Kucka è l’altro uomo, il terzo di centrocampo, reparto che ritrova Grassi ma solo per la panchina. Il 4-2-3-1 con uno tra Sprocati e Siligardi sull'esterno, collocati sulla stessa linea di Kucka e Kurtic, potrebbe completare l'undici tutto da inventare. E Cornelius, l'unica punta di ruolo, trema perché non è al meglio. Per fortuna è arrivato in extremis Caprari. In porta c'è Colombi e non Radu.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All: Maran

PARMA (4-2-3-1): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman; Siligardi, Kucka, Kurtic; Cornelius. All: D'Aversa.