Cagliari-Parma LE ULTIME | Biabia in vantaggio su Siligardi

CAGLIARI - Il Parma va a Cagliari per ritrovare il sorriso e stare un po' lontano, almeno per 24 ore, dalle polemiche suscitate dalla sconfitta con l'Inter. Il tecnico crociato Roberto D'Aversa sa che non sarà una partita decisiva, ma fare risultato pieno o non perdere sarebbe tanta roba perché terrebbe intatte le distanze tra le due concorrenti per la salvezza. Il Parma vorrebbe - se possibile - aumentare il distacco con la zona pericolosa, per sentirsi fuori dalle sabbie mobili in un mese veramente difficile che va a chiudersi con la sfida al Napoli.

Per quanto riguarda la formazione, si confida in Bruno Alves. Il portoghese è acciaccato ma è partito regolarmente con la squadra. Provino decisivo quello di sabato mattina. In caso di forfait Iacoponi erediterebbe la posizione di centrale difensivo, mentre a Gazzola (che non gioca titolare dalla partita con la Fiorentina) la fascia destra. A centrocampo invece, senza Scozzarella, di dubbi ce ne sono pochissimi. Stulac, seppur non al 100%, farà il paly fisico. Il Parma ci guadagna in muscoli.

Sull'esterno offensivo il tecnico ha il solito dubbio: Siligardi o Biabiany? Dubbio che verosimilmente scioglierà un'ora prima della partita.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho. All: D'Aversa

