A un giorno dal raduno il Parma ha messo a segno un colpo importante per la difesa: arriva dai Glasgow Rangers Bruno Eduardo Refuge Alves, portoghese dell'81, ex Cagliari. Mancherebbe solo l'ufficialità ma il giocatore, avvistato in città, potrebbe firmare entro breve e partire per il ritiro di Prato allo Stelvio.