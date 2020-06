Calciomercato | Il Wolfsburg pensa a Inglese

Roberto Inglese spera di vivere da protagonista il finale di stagione. Il suo rientro in gruppo, al netto dei miglioramenti, sta avvenendo in maniera graduale. L’infortunio è stato pesante e per smaltirlo ci vorrà del tempo, ma il lockdown e la forzata chiusura hanno ‘allungato’ i tempi permettendo al centravanti di poter tornare in campo per questo campionato e non per il prossimo. In attesa che si formalizzi il suo ritorno nella lista dei convocati, il Parma si gode Cornelius e incassa la manifestazione di interesse da parte del Wolfsburg, club di Bundesliga che ha messo gli occhi addosso all’ex Napoli. Il giocatore è in prestito al Parma con l’obbligo di riscatto da esercitare a fine stagione e con un pagamento dilazionato negli anni. I tedeschi, che valutano attentamente quello che succede intorno a Inglese, hanno preso le prime informazioni e chissà che – in queste settimane di campionato – non possano vederlo all’opera. L'interesse nei suoi confronti da parte dei tedeschi è deciso, ma il punto interrogativo sulle condizioni fisiche c'è. Se il centravanti e il club tedesco dovessero convolare a nozze, il Parma risparmierebbe circa 22 milioni di euro per il riscatto obbligatorio da versare nelle casse del Napoli (in pagamenti dilazionati) più 1 milione e 400 mila euro al giocatore, sotto contratto fino al 2024.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.