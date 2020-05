E' Benali il mister X messo in ghiaccio da Faggiano

E’ Ahmad Benali il mister X con il quale Daniele Faggiano in gran segreto ha raggiunto l’accordo. Il centrocampista libico, con cittadinanza inglese e un passato al Manchester City piace parecchio a mister D’Aversa che già l’anno scorso, e ai tempi della Serie B, aveva provato a portarlo in crociato. Si è mosso per tempo il direttore sportivo del Parma, a testimonianza del grande lavoro in chiave mercato che sta svolgendo Faggiano con il suo staff. Sarebbe stato raggiunto l’accordo sulla parola, ma la situazione legata al coronavirus ha fatto slittare gli incontri decisivi. Potrebbe essere lui l’acquisto per la nuova stagione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.