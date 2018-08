Parma, Faggiano conferma: "Sono stato a Montecarlo, Balotelli..."

Dal nostro inviato

COLLECCHIO - Daniele Faggiano non si nasconde. "Ormai è il segreto di Pulcinella: sono andato a parlare con gli agenti di diversi giocatori, e sono stato anche a Montecarlo. Raiola non rappresenta solo Balotelli ma diversi giocatori. Dobbiamo fare i passi giusti, Balotelli è un giocatore che in Italia vorrebbero tutti, secondo me Parma sarebbe la piazza giusta, ma non è facile. E' quasi impossibile. Non possiamo competere con i costi. Kean? Dobbiamo salvarci, sarà magari il giocatore del futuro, ma guadagna già come un giocatore forte. Grassi? Per noi sarebbe fondamentale, stiamo facendo di tutto per limare i dettagli economici. E' tutta una questione di soldi. Vediamo, devo fare i conti sui 100 euro, non su migliaia di euro. La squadra è incompleta, il primo a saperlo sono io. Non vedo una squadra che l'anno prossimo in Serie A non sia competitiva, non ne vedo una. Il meno cinque magari ci fa fare qualche passo indietro. Mi metto al loro livello, è da stimolo magari per quelli che vanno nello spogliatoio, ma per chi deve venire. La squadra, siccome sento che qualcuno è preoccupato, tra ripescaggi, squadre che devono iscriversi, il mercato in uscita è bloccato. Prima di fare qualche entrata importante dobbiamo cedere qualcuno. Il problema del calcio italiano poi è che il 70% dei movimenti di mercato, si fanno negli ultimi giorni di mercato. Adesso ci manca un po' la fase offensiva, non è semplice, dobbiamo fare i conti con molte situazioni. Il Parma è rappresentato da questa società, che cerca di non far vivere momenti bui a questa città. Per me sarebbe più facile comprare, ma se i conti non tornano ci andiamo di mezzo tutti. Non abbiamo un budget stratosferico, abbiamo un budget di una società che ha ricomprato il centro sportivo e che sta rifondandosi. L'unica fortuna che ho io è che il Parma è una meta gradita ai calciatori. Forse oggi stesso potremmo concludere l'operazione con l'Inter (Biabiany). Adesso abbiamo -5 punti, la squadra deve essere competitiva che parte svantaggiata rispetto agli altri. Salvare la categoria è necessario adesso".