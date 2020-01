Sondaggio del Cagliari per Gagliolo: per ora è no

Il Parma pensa al mercato in entrata e vigila su tutte le situazioni. Anche su quelle in uscita. Gli infortuni di Inglese e Sepe hanno in qualche modo cambiato le strategie della proprietà che - dopo l'acquisto di Kurtic - si trova costretta a mettere mano al portafoglio per allungare la rosa. La priorità adesso è doppia perché sulla lista di Faggiano non c'è solo l'attaccante (continuano i sondaggi per Donnarumma e Paloschi, si allontana Esposito e Matri resta sullo sfondo come opzione dell'ultima ora) ma anche il portiere. Il ds sta formalizzando l'accordo con l'Inter per il prestito di Ionut Radu. Il portiere romeno ha lo stesso agente di Bruno Alves (che ha rinnovato il contratto con il Parma per un altro anno con scadenza al 2021) e questo potrebbe favorire la conclusione della trattativa che è già ben avviata.

Intanto in uscita c'è da registrare un sondaggio del Cagliari per Riccardo Gagliolo, autore di una stagione straordinaria con la maglia del Parma. I prossimi avversari dei crociati sondano la pista che porterebbe al difensore.