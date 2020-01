Ecco Caprari, D'Aversa lo convoca

È cominciata presto la giornata di Gianluca Caprari: l’esterno che arriva dalla Samp (con la formula del prestito oneroso per 18 mesi) è partito da Milano molto presto. Nella tarda serata di ieri c’è stato il primo contatto con il mondo Parma. Daniele Faggiano lo ha accolto allo Sheraton, sede del calciomercato, assieme ai suoi collaboratori più fidati e al presidente del Parma Pietro Pizzarotti.

In attesa che si sblocchi l’affare Gervinho, Caprari ha sostenuto le visite mediche in mattinata e si farà di tutto per portarlo a Cagliari con la squadra.