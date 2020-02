Gervinho, affare saltato: il Parma valuta l'idea del ricorso

Gervinho rischia seriamente di rimanere a Parma. Mentre si attende il documento che dà il via libera all'ufficialità, rischia di saltare da un momento all'altro il trasferimento in Qatar della Freccia nera che in serata aveva provato a redimersi nelle stanze dello Sheraton. Ma tardi. E la questione ha tenuto banco fino alla mattina. L'impressione che si andasse per le lunghe il Parma l'aveva nasata, tanto da inserire l'ivoriano nella lista (modificabile con due cambi da qui alla fine del campionato). L'accordo tra i club era stato sancito sulla base di 5,5 milioni di euro, quasi 6 sarebbero invece andati al calciatore per 18 mesi, ma il ritardo burocratico ha frenato le pratiche già avviate sarebbero state rallentate.

I tempi sono stati rispettati dal Parma, i documenti sono stati inviati nei tempi dovuti e non ha fatto altrettanto l'Al-Sadd e adesso il Parma valuterà se vare ricorso o no. Intanto Xavi: "Mi sarebbe piaciuto averlo adesso, proveremo a prenderlo l'anno prossimo.