Parma, ecco Ciciretti: il giocatore è a Collecchio

COLLECCHIO - Amato Ciciretti è arrivato a Parma ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura in maglia crociata. Il pezzo pregiato del mercato conteso da Genoa, Sampdoria e Udinese in Italia, aveva quasi firmato per il Getafe, la squadra spagnola che più di tutti ha messo in difficoltà il Parma, ma Daniele Faggiano è riuscito a strapparlo alla concorrenza con una grande operazione che mira - nel caso di conquista della Serie A - a trattenere il giocatore anche per il prossimo anno. L'ex Benevento arriva con la formula del prestito oneroso, ha già un accordo triennale con il Napoli da 700 mila euro a stagione,ed è sbarcato al centro sportivo di Collecchio poco dopo le 11:00 seguito dal suo procuratore e dal direttore sportivo Daniele Faggiano per la firma del contratto. Nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento con la sua nuova squadra. In arrivo anche Armando Anastasio dal Carpi, via Napoli.

Operazione difficile che fino alla fine è rimasta in bilico dato che il Napoli, la squadra con cui Ciciretti ha l'accordo verbale da ufficializzare per la prossima stagione, avrebbe voluto impiegare il giocatore nello scambio con il Sassuolo per Politano, giocatore indicato da Sarri dopo il 'no' di Verdi del Bologna.

