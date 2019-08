Parma, ecco Darmian: primo contatto con la città

E' atterrato venerdì alle 20:30 a Milano Malpensa: il ritorno in Italia di Matteo Darmian è cominciato così. Il suo primo contatto con Parma, che da sabato sarà la sua nuova casa, si è registrato intorno alle 10: la giornata di visite mediche è iniziata dal Gemini, con i primi test, una trafila lunga divisa in tre step che lo hanno avvicinato al primo contatto con la squadra.

Dopo Inglese e Karamoh, Daniele Faggiano confeziona un altro regalo super per Roberto D'Aversa che con Darmian ha a disposizione un esterno destro di ruolo che all'occorrenza può fare anche il quinto o giocare a sinistra. La sua voglia di rilanciarsi anche in chiave Nazionale farà il resto, come spera il Parma e come spera anche Roberto Mancini, che in questa stagione avrà un motivo in più per venire al Tardini.