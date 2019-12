Parolo è l'ultima idea del Parma

“Ci tenevamo a passare il turno nonostante le difficoltà numeriche augurandoci che magari quando si giocherà contro la Roma si sia recuperato un numero di giocatori in modo tale da far fronte a due competizioni. In questo momento si sta facendo fatica a completare gli allenamenti e non le partite”. La partita con il Frosinone è appena terminata, il Parma ha passato il turno ma Roberto D'Aversa trova comunque il modo per ribadire un concetto: rosa corta, servono rinforzi. Quelli che aspetta il tecnico per gennaio. Secondo indiscrezioni, la pista che porterebbe a Marco Parolo - ex Parma attualmente alla Lazio - potrebbe essere percorribile. Il centrocampista - ceduto dal Parma nel 2014 a ridosso di un fallimento che stava per travolgere tutto - è reduce da tre panchine consecutive e ha collezionato solo 476 minuti in questo campionato. A D'Aversa piace, bisogna convincere la Lazio.