Parma, Rigoni ha svolto le visite mediche: atteso in ritiro

Il Parma ha messo a segno un altro colpo: si tratta di Luca Rigoni, ex Genoa, svincolato. Questa mattina ha svolto le visite mediche nello studio Pasta ed è partito alla volta di Prato allo Stelvio per raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro. Al giocatore, che aveva chiesto un triennale, sarà offerto un anno di contratto con opzione per il secondo. Non sarà l’unico. Presto sarà raggiunto anche da Christian Galano, giocatore svincolato dal Bari dopo il fallimento. Intanto, raggiungeranno il ritiro l’amministratore delegato del Parma Luca e il direttore sportivo Daniele Faggiano.